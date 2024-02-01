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На фабрике в Турции в заложники захватили семь человек

Cumhuriyet: на фабрике в Турции двое захватили в заложники семь человек

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Shutterstock

На заводе к востоку от Стамбула двое злоумышленников, включая бывшего сотрудника предприятия, захватили в заложники семь человек. Об этом пишет газета Cumhuriyet.

Изначально поступила информация о том, что один вооруженный мужчина в знак протеста против событий в секторе Газа взял в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в пригороде Стамбула, на место прибыл спецназ.

«Заложников захватили двое мужчин с оружием, на них нечто, напоминающее бомбу. Один из них — бывший сотрудник завода Ибрагим Й., занимавшийся покраской», — пишет издание.

Экс-сотрудник завода также вел трансляцию с кадрами заложников в социальных сетях.
Предполагается, что в заложниках находятся семь человек, в том числе женщина. Их состояние хорошее.

Газета отмечает, что у одного из мужчин сегодня день рождения, при этом злоумышленники разрешили отметить праздник, так как к нему уже все было готово.

В декабре вооруженный пистолетом мужчина захватил в заложники водителя грузовика около автотрассы в 100 км от Стамбула и потребовал встречи с главой МВД Турции, пост которого занимает Али Ерликая.

Ранее в Турции задержали одного из главарей российской ОПГ Шамиля Амирова.

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