Трое хулиганов приставали к девушке, избили ее мужа и устроили поножовщину в магазине

Вооруженные хулиганы приставали к девушке и ранили мужчину в ставропольском магазине. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел 29 января. Трое молодых людей стали приставать к девушке, оказавшейся в магазине ранним утром. Они начали оскорблять ее, но покупательница решила не отвечать агрессорам и промолчала. Тогда к ней подошел один из хулиганов, схватил за волосы и принялся бить. Пострадавшая вызвала полицию и сообщила о произошедшем мужу.

Правоохранители не сразу отреагировали на звонок, но все же приехали на место происшествия. К тому времени правонарушители уже покинули заведение, но затем вернулись обратно и избили супруга потерпевшей. В происходящее вмешался другой покупатель. Он попытался прервать потасовку, но лишь сделался новой мишенью в глазах нападавших. Они стали угрожать ему ножом, сломали ребра и ударили ножом в подбородок.

«Магазин был весь в крови», — пожаловался владелец торговой точки.

К настоящему времени хулиганы задержаны.

Ранее в Тверской области женщина взяла в магазине топор, разбила им витрины и напала на продавца.