Россиянки устроили дебош на борту самолета летевшего в Хургаду

Рейс Санкт-Петербург-Хургада пришлось посадить через несколько минут после взлета из-за двух нетрезвых пассажирок. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Инцидент произошел на борту пассажирского самолета, вылетевшего из аэропорта Пулково в Египет. Сразу после взлета командир воздушного судна принял решение вернуться в Петербург. Причиной посадки стало поведение двух пассажирок.

«Египетское турне они начали еще в родном городе, изрядно выпив. В воздухе женщины стали вести себя вызывающе, не стесняясь использовать нецензурную лексику», — сообщили Ирина Волк.

За авиадебош девушек сняли с рейса и доставили в отдел полиции.

Ранее авиадебошир задержал вылет самолета из Перми в Сочи.