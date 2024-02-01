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Россиянки устроили дебош на борту самолета летевшего в Хургаду

В Петербурге пришлось посадить самолет после взлета из-за дебоша на борту

Рейс Санкт-Петербург-Хургада пришлось посадить через несколько минут после взлета из-за двух нетрезвых пассажирок. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Инцидент произошел на борту пассажирского самолета, вылетевшего из аэропорта Пулково в Египет. Сразу после взлета командир воздушного судна принял решение вернуться в Петербург. Причиной посадки стало поведение двух пассажирок.

«Египетское турне они начали еще в родном городе, изрядно выпив. В воздухе женщины стали вести себя вызывающе, не стесняясь использовать нецензурную лексику», — сообщили Ирина Волк.

За авиадебош девушек сняли с рейса и доставили в отдел полиции.

Ранее авиадебошир задержал вылет самолета из Перми в Сочи.

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