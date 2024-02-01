«Мутабор» подал иск в арбитражный суд

Московский клуб «Мутабор», где в конце прошлого года прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подал заявление в Арбитражный суд Москвы. Соответствующая карточка дела зарегистрирована в суде.

В ней говорится, что ООО «АРТ ЦЕНТР» (юридическое лицо клуба «Мутабор», — «Газета.Ru») оспаривает действия судебного пристава.

Дата заседания в настоящее время пока неизвестна.

30 января сообщалось, что представляющие клуб «Мутабор» юристы обжаловали постановление о приостановке деятельности клуба из-за нарушения санитарных норм во время вечеринки Анастасии Ивлеевой. Во Втором кассационном суде общей юрисдикции подтвердили, что жалоба от ООО «Арт-Центр» (владельца торговой марки «Мутабор») действительно поступила, но дата заседания пока не назначена.

10 января суд приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 дней после вечеринки Ивлеевой из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Причиной наказания стало присутствие на вечеринке человека, больного инфекционным заболеванием.

Ранее суд отклонил очередной иск на миллиард к Ивлеевой после «голой» вечеринки.