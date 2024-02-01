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Полиция изъяла у смолянина партию контрафактного алкоголя на полмиллиона рублей

В Смоленске у мужчины изъяли контрафактный алкоголь на полмиллиона рублей

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Depositphotos

В Смоленске полиция изъяла у мужчины партию контрафактного алкоголя на полмиллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в гараже россиянина обнаружили сотни бутылок и канистр с поддельными спиртными напитками. На них были наклеены этикетки различных марок.

Ранее судимый за реализацию контрафакта хозяин гаража рассказал, что продукт приобрел у торговца, с которым ранее не встречался. В будущем мужчина планировал перепродать спиртное.

До этого в Башкирии осудили двоих мужчин, продававших смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь. Один из злоумышленников уже привлекался к ответственности за контрабанду и получил исправительные работы.

Ранее в России приняли закон о запрете «наливаек».

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