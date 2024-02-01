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Верховный суд подтвердил, что продавец не может менять цену товара в одностороннем порядке

Верховный суд вступился за дешево купившего технику россиянина

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Верховный суд подтвердил, что продавец не вправе в одностороннем порядке изменять цену, объявленную в момент оформления заказа. Об этом говорится в решении по делу жителя Кургана, дешево купившего бытовую технику из-за сбоя в системе одного из онлайн-магазинов, сообщает РИА Новости.

В материалах суда говорится, что истец приобрел через сайт магазина две bluetooth-гарнитуры и шесть парогенераторов Tefal. На покупку он потратил 26 тысяч рублей, при том, что по обычной цене (до сбоя) эти же товары обошлись бы ему в 90 тысяч рублей. После оплаты продавец отменил заказ и вернул покупателю деньги. Мужчина не согласился с этим и подал иск, который в результате дошел до Верховного суда.

Стороны не сошлись в оценке случившегося. Ответчик заявлял, что истец купил товары для перепродажи, а, обнаружив явную ошибку в цене, должен был не пользоваться этим, а уведомить администрацию магазина о случившемся. Истец не соглашался с этим, утверждая, что товары были приобретены для подарков коллегам на 8 марта, а объявленная цена не может быть изменена.

Суд согласился с подавшим иск мужчиной. В решении сказано, что «изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке уже не вправе».

Подчеркивается, что с момента выдачи кассовых чеков по оплате товара договор купли-продажи считается заключенным и продавец обязан передать товар покупателю.

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