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Человек упал на рельсы в московском метро

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы человек упал на пути

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Depositphotos

Человек упал на рельсы в московском метро на «серой» ветке. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

Согласно сообщению в Telegram-канале Дептранса Москвы, на Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от «Серпуховской» до «Савеловской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Как передает наш корреспондент, для продолжения движения пассажиров направляют на кольцевую линию.

Утром 1 февраля поезда на Таганско-Краснопресненской ветке метро Москвы следовали с задержками. О причинах произошедшего не сообщалось. Пассажирам советовали выбирать альтернативные маршруты.

До этого столичная прокуратура сообщала, что в московском метро мужчина ударил по лицу проходившую мимо незнакомую женщину.

В начале января на станции московского метро «Нагатинская» родилась девочка. Беременная россиянка оказалась в метрополитене, когда поняла, что в скором времени родит. Женщине помог дежурный по подстанции Сергей Баранов, он вовремя вызвал «скорую».

Ранее в Москве задержали пранкеров, бегавших по крыше поезда метро.

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