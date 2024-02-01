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Профсоюзы французских фермеров заявили о снятии блокад автотрасс

BMF: профсоюзы фермеров во Франции заявили о снятии блокад автотрасс

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Yves Herman/Reuters

Профсоюзы фермеров во Франции заявили о снятии блокад автотрасс, но предупредили, что готовы повторить акции при невыполнении обещаний правительством. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Мы решили, что на данный момент, с учетом всего, что было объявлено, нам необходимо сменить форму наших действий», — сообщил председатель профсоюза JA Арно Гайо.

Инициатива протестов во Франции исходит от фермеров, недовольных политикой правительства страны в сфере сельского хозяйства. Одними из причин недовольства стали существующие экологические нормы и украинский импорт.

Французские журналисты до этого сообщали, что трактористы заблокировали несколько дорог, связывающих Париж с рядом крупных региональных городов.

Ранее сообщалось, что власти Франции помогут фермерам.

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