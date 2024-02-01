Глава ФССП заявил, что долги уехавших из страны россиян все равно будут взысканы

Долги уехавших из страны россиян будут взыскиваться вне зависимости от их физического местонахождения, заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Об этом сообщает РИА Новости.

Аристов пояснил, что для судебных приставов не имеет никакого значения, где в данный момент находится должник.

«Если он не успел закрыть счета, вывести средства или реализовать имущество - нам его присутствие абсолютно необязательно. Мы со счетов снимем средства и без его участия», — заявил глава ФССП.

Он подчеркнул, что эти слова касаются и недвижимого имущества, и транспортных средства – «мы их найдем».

Аристов напомнил, что по закону судебные приставы имеют право входить в жилые помещения, в том числе если там никого нет, с участием понятых. Реализация найденного движимого имущества (вещей) при соблюдении всех правил и процедур также не требует личного присутствия должника.

1 февраля директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения.

31 января стало известно о многомиллионных долгах блогера Сергея Косенко, получившего скандальную известность после видео с младенцем, которого бросают в снег.

Ранее судебные приставы обнародовали количество должников по ЖКХ в России.