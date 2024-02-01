«Ситуации бывают разные»: депутат Плякин объяснил инцидент с джинсами в Госдуме

Депутат Владимир Плякин, которого отчитали за выступление на заседании Госдумы в джинсах, рассказал «Газете.Ru», что не обиделся на замечания коллег. Он отметил, что всегда ходит в строгом костюме, но «ситуации бывают разные». По словам парламентария, он может привести «массу примеров», когда его коллеги тоже нарушали дресс-код.

«Нет, не обиделся. Я всегда считаю, что лучше ходить в строгом костюме, но ситуации бывают разные. Я, конечно, могу массу примеров привести, когда из других фракций депутаты ходят, грубо говоря, в джинсах. Честно сказать, комментировать-то особо нечего, что тут комментировать. Ну, всякое бывает, разные ситуации, кто-то на самолете улетает, еще что-то. Я за строгий стиль однозначно, я всегда хожу в строгом стиле, поверьте мне на слово. Если вы посмотрите другие заседания, вы меня всегда увидите в галстуке и в костюме. Ну, видите, вот пришел, заметили, обратили внимание. Спасибо большое. Бессмысленная история, на мой взгляд. Ну, сделали замечание — хорошо. Строгий стиль — да, я его тоже поддерживаю, тоже нравится», — сказал он.

Первого февраля агентство «Москва» сообщило, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сделала замечание депутату Владимиру Плякину за выступление с трибуны в джинсах во время пленарного заседания. Она считает, что такой внешний вид – «что-то новое в парламентской этике». Спикер палаты Вячеслав Володин поддержал Яровую, отметив, что депутаты «представляют избирателей и страну».

«У нас эта дискуссия ранее была…Те, кто хочет также себя вести, должен понимать, что не очень это правильно. Это отношение к нашим избирателям, друг к другу, потому что, если выходящий так себя ведет, значит, тогда надо и всем остальным. Мы что этим хотим показать? Давайте завтра с дивана будем вещать. Ничего личного, но давайте с себя начнем, чтобы не было стыдно», — сказал Володин.

Ранее российские сенаторы отказались носить шорты по примеру коллег из США.