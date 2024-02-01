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В российском регионе поймали двоих мужчин, продававших смешанный с антисептиком алкоголь

Mash: в Башкирии двое мужчин продавали алкоголь, смешанный с антисептиком

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УФСБ России по РБ

В Башкирии осудили двоих мужчин, продававших смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, двое мужчин из Белокатайского района привозили контрафактный алкоголь из Свердловской области и сбывали его в Башкирии. ФСБ изъяла у злоумышленников более 1,1 тысячи бутылок спиртного, 520 литров продукта в канистрах и более 1 тысячи тар 95% антисептика. Общая стоимость найденного составляет 905 тысяч.

Сообщается, что один из злоумышленников уже привлекался к ответственности за контрабанду и получил исправительные работы. Теперь оба преступника получили условные сроки и штрафы в размере 120 тысяч и 180 тысяч рублей.

Ранее в Нижнем Новгороде полиция изъяла 25 тысяч литров контрафактного пива.

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