Медовый месяц пары был испорчен из-за пьяного жениха, устроившего дебош на борту самолета

Christopher Thomson/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Медовый месяц пары из Англии был испорчен по вине пьяного жениха, устроившего дебош на борту самолета, пишет New York Post.

Как сообщают СМИ, 43-летний Кристофер Томсон начал курить на борту самолета и нагрубил капитану лайнера, направлявшегося из Манчестера на Санторини. После этого рейс был отменен, а авиадебошир арестован и доставлен в полицейский участок.

«Рейс и так был задержан, и поэтому Томсон и его жена провели «некоторое время» за употреблением алкоголя», — говорится в заявлении.

По словам адвоката Кристофера, его подзащитный сожалеет о случившимся и приносит свои извинения. Мужчина понимает, что его действия представляли серьезную опасность для окружающих.

Томсон был приговорен судом к 10 неделям тюремного заключения и 180 часам общественных работ.

Ранее в Китае отменили рейс из-за отца, потребовавшего, чтобы его сына посадили в первый класс.