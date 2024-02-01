Размер текста
А
А
А

Медовый месяц пары был испорчен из-за пьяного жениха, устроившего дебош на борту самолета

NYP: пьяный жених устроил дебош на борту самолета и испортил себе медовый месяц

close
100%
Christopher Thomson/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Медовый месяц пары из Англии был испорчен по вине пьяного жениха, устроившего дебош на борту самолета, пишет New York Post.

Как сообщают СМИ, 43-летний Кристофер Томсон начал курить на борту самолета и нагрубил капитану лайнера, направлявшегося из Манчестера на Санторини. После этого рейс был отменен, а авиадебошир арестован и доставлен в полицейский участок.

«Рейс и так был задержан, и поэтому Томсон и его жена провели «некоторое время» за употреблением алкоголя», — говорится в заявлении.

По словам адвоката Кристофера, его подзащитный сожалеет о случившимся и приносит свои извинения. Мужчина понимает, что его действия представляли серьезную опасность для окружающих.

Томсон был приговорен судом к 10 неделям тюремного заключения и 180 часам общественных работ.

Ранее в Китае отменили рейс из-за отца, потребовавшего, чтобы его сына посадили в первый класс.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами