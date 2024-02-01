В Ленобласти девушка-подросток сломала челюсть во время катания на «ватрушке»

Девушка-подросток сломала челюсть, катаясь с горки на «ватрушке» в Ленобласти. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в деревне Рабитицы Волосовского района. Предварительно, 14-летняя школьница неудачно скатилась на «ватрушке» с горки возле дома.

После этого ее осмотрели в областной детской клинической больнице. Медики диагностировали у нее переломы челюсти и скуловой кости. Ее состояние оценили как среднетяжелое. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Саратове 11-летняя девочка сломала позвоночник, катаясь на школьной горке, которую после инцидента засыпали.

Ранее в саратовской школе первоклассник получил сотрясение мозга после нападения третьеклассника.