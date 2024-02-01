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Учеников петербургской школы вывели на улицу из-за лжеминеров

В Петербурге школа №349 получила сообщение о минировании

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Учеников и педагогов школы №349 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании, передает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Прибывшие на место экстренные службы осмотрели помещения, а также прилегающую к учебному учреждению территорию. Подчеркивается, что любое сообщение о минировании отрабатывается согласно протоколу.

В администрации Красногвардейского района напомнили, что это не первое сообщение о лжеминировании за последние недели.

В конце декабря житель Москвы «заминировал» все поезда в Самару, чтобы остановить жену после семейной ссоры.

Транспортные полицейские стали проверять объекты на Курском и Казанском вокзалах. Подозрительных предметов ими обнаружено не было, но поезда, ожидавшие отправления с Казанского вокзала, были задержаны на два часа.

Затем на станции Москва – Курская остановили 36-летнего мужчину. Он признался в совершении звонка и пояснил, что сделал его из-за ссоры с супругой. Он решил, что она может уехать в Самару, и попытался ее остановить.

Ранее россиянин получил уголовное дело за «минирование» несуществующего дома.

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