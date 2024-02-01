Размер текста
А
А
А

В Петербурге школьный повар предлагал ребенку заняться проституцией

Повара из Петербурга задержали за откровенные предложения школьнику

close
100%
Shutterstock

Жителя Петербурга подозревают в развратных действиях в отношении к ученику местной школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Подозреваемый работал поваром в учебном заведении. Он часто преследовал ребенка, предлагал ему заняться проституцией. Помимо этого, 26-летний сотрудник учебного заведения переписывался с мальчиком в мессенджере и «делал недвусмысленные намеки».

На данный момент неизвестно, каким образом правоохранители узнали о ситуации. Они задержали повара, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Известно, что ранее россиянина уже привлекали к ответственности за незаконное создание юридического лица.

Ранее журналисты «Газета.Ru» выяснили, почему пенсионерки идут в вебкам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами