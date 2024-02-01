В Петербурге школьный повар предлагал ребенку заняться проституцией

Жителя Петербурга подозревают в развратных действиях в отношении к ученику местной школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Подозреваемый работал поваром в учебном заведении. Он часто преследовал ребенка, предлагал ему заняться проституцией. Помимо этого, 26-летний сотрудник учебного заведения переписывался с мальчиком в мессенджере и «делал недвусмысленные намеки».

На данный момент неизвестно, каким образом правоохранители узнали о ситуации. Они задержали повара, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Известно, что ранее россиянина уже привлекали к ответственности за незаконное создание юридического лица.

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