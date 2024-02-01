Журналистке «Радио Свобода»* Курмашевой продлили арест

Советский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей на два месяца — до 5 апреля — журналистке «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алсу Курмашевой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Журналистка была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ за отказ регистрироваться иностранным агентом. Сначала Советский районный суд Казани арестовал Курмашеву до 5 декабря 2023 года. Потом суд продлил ей срок ареста до 5 февраля.

Курмашева является гражданкой США и России. Журналистка постоянно проживала в Праге до мая 2023 года, в Россию она приехала из-за «неотложной семейной необходимости». 2 июля Курмашеву задержали при попытке вылететь в Чехию, изъяли оба паспорта и оштрафовали за неуведомление о втором гражданстве. Она оставалась в РФ в ожидании возвращения документов.

Адвокат Эдгар Матевосян заявил, что сама Курмашева не считает себя виновной. В Государственном департаменте США на фоне задержания Курмашевой призвали граждан США «не ездить в Россию ни по какой причине», а в ЕС потребовали от Москвы соблюдения обязательств по правам человека.

Ранее бывшего заместителя главы МИД РФ объявили иноагентом.