Размер текста
А
А
А

В Брюсселе протестующие фермеры разожгли костры перед зданием Европарламента

Фермеры развели костры напротив здания Европарламента в Брюсселе

close
100%
Yves Herman/Reuters

Протестующие фермеры разожгли костры в центре Брюсселя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналистов, фермеры жгут костры перед зданием Европарламента на площади Люксембург, где проходит саммит лидеров ЕС. Вход к зданию перегородили полицейские. Сообщается, что протестующие ведут себя корректно, полицейские иногда пытаются тушить костры.

Несколько улиц в центре Брюсселя заставлены тракторами и грузовиками. Протестующие выбрасывают сено прямо на дорогу.

1 февраля премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что на саммите Европейского союза будут обсуждаться требования устроивших протесты в Брюсселе фермеров.

В этот же день сообщалось, что во Франции продолжаются протесты фермеров, недовольных политикой правительства страны в сфере сельского хозяйства. Одними из причин недовольства стали существующие экологические нормы и украинский импорт.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге фермеров в Брюсселе заявил, что в Европейском союзе существует дефицит демократии.

Ранее французских фермеров задержали после попытки захватить рынок под Парижем.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами