В Брюсселе протестующие фермеры разожгли костры перед зданием Европарламента

Протестующие фермеры разожгли костры в центре Брюсселя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналистов, фермеры жгут костры перед зданием Европарламента на площади Люксембург, где проходит саммит лидеров ЕС. Вход к зданию перегородили полицейские. Сообщается, что протестующие ведут себя корректно, полицейские иногда пытаются тушить костры.

Несколько улиц в центре Брюсселя заставлены тракторами и грузовиками. Протестующие выбрасывают сено прямо на дорогу.

1 февраля премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что на саммите Европейского союза будут обсуждаться требования устроивших протесты в Брюсселе фермеров.

В этот же день сообщалось, что во Франции продолжаются протесты фермеров, недовольных политикой правительства страны в сфере сельского хозяйства. Одними из причин недовольства стали существующие экологические нормы и украинский импорт.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге фермеров в Брюсселе заявил, что в Европейском союзе существует дефицит демократии.

Ранее французских фермеров задержали после попытки захватить рынок под Парижем.