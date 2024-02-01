Суд Брянска оставил под арестом охранницу школы, где девочка устроила стрельбу

Бежицкий районный суд Брянска продлил арест охраннице школы, в которой девочка устроила стрельбу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

На заседании женщине продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Женщина пробудет под стражей до 6 марта.

Работницу охранной службы обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Внимание правоохранителей россиянка привлекла после стрельбы в брянской школе. Инцидент произошел 7 декабря. Восьмиклассница пришла в учебное заведение, зашла в кабинет, где сидели ее одноклассники и достала ружье. Известно, что оружие она взяла у отца.

В результате пять человек пострадали, еще одну девочку медикам спасти не удалось.

Ранее в Нижнем Новгороде девушку отправили под арест за серьги в цветах радуги.