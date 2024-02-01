Размер текста
А
А
А

Суд Брянска оставил под арестом охранницу школы, где девочка устроила стрельбу

В Брянске продлили арест охраннице школы, где восьмиклассница устроила стрельбу

close
100%
Freepik.com

Бежицкий районный суд Брянска продлил арест охраннице школы, в которой девочка устроила стрельбу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

На заседании женщине продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Женщина пробудет под стражей до 6 марта.

Работницу охранной службы обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Внимание правоохранителей россиянка привлекла после стрельбы в брянской школе. Инцидент произошел 7 декабря. Восьмиклассница пришла в учебное заведение, зашла в кабинет, где сидели ее одноклассники и достала ружье. Известно, что оружие она взяла у отца.

В результате пять человек пострадали, еще одну девочку медикам спасти не удалось.

Ранее в Нижнем Новгороде девушку отправили под арест за серьги в цветах радуги.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами