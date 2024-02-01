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Россиянин с отравлением домашними грибами попал в реанимацию

Российские врачи спасли мужчину, который отравился ложными опятами

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Врачи Сергиево-Посадской районной больницы спасли мужчину, отравившегося ложными опятами, которые он собрал и законсервировал сам. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По словам врачей, 45-летний мужчина поступил в медучреждение в тяжелом состоянии. По словам пациента, летом 2023 года он собрал большой урожай опят, среди которых оказались и ядовитые грибы. Мужчина законсервировал «урожай», а в январе решил попробовать запасы. Отравившись консервами, пострадавший не обращался за помощью два дня, пытался справиться с симптомами болезни самостоятельно.

«В связи с тяжелым состоянием и обезвоживанием организма мы приняли решение переместить пациента в реанимацию», — рассказала заведующая терапевтическим отделением больницы Марина Чекалина.

Врач отметила, что два дня ее коллеги проводили пациенту интоксикационную терапию, после чего мужчину перевели в обычную палату, где он продолжил лечение. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали домой.

Ранее в Москве гражданку Белоруссии госпитализировали с отравлением мухоморами.

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