Политолог назвал доверие людей одной из высших ценностей для Путина

Для президента России Владимира Путина доверие людей, которые проголосовали на референдумах за воссоединение с Россией, является одной из наивысших ценностей, рассказал «Газете.Ru» политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«Путин с особым вниманием относится к жителям новых регионов. Это показывает, что президент России неравнодушен к ситуации. Он, что называется, сердцем за нее болеет», — сказал политолог.

Асафов напомним, что Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости урегулировать ситуацию на Донбассе и в Новороссии, чтобы мирные люди не погибали от обстрелов.

По словам политолога, жители воссоединенных регионов полностью доверяют Путину.

«Когда посещаешь новые регионы, ты видишь, сколько всего предпринимает вся Россия для восстановления нормальной жизни на Донбассе и в Новороссии. Все восстановительные работы, которые проводит Россия, нацелены на то, чтобы люди понимали на собственном примере, что такое жизнь в составе такой великой державы, как Россия», — отметил политолог.

Также Асафов подчеркнул, что все слои общества России участвуют в восстановлении мирной жизни в новых регионах.

«Для всех слоев общества, региональных властей, губернаторов, муниципальных депутатов и служащих, представителей бизнеса, неравнодушных членов общества важно помогать, восстанавливать и защищать исторические субъекты РФ», — заключил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ. Президент отметил, что «в этой сложной и ответственной работе мелочей нет».