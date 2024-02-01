У россиянки забрали дочь, которую она годами держала взаперти

В Башкирии у женщины забрали дочь, которую мать годами держала взаперти. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, 31-летняя женщина из села Мариинский несколько лет держала свою дочь 2013 года рождения взаперти, лишая девочку возможности посещать медицинские и образовательные учреждения. При этом россиянка не впускала в жилище педагогов и работников соцзащиты. За это ее неоднократно привлекали к административной ответственности.

» <…> должностными лицами комиссии по делам несовершеннолетних и отдела опеки и попечительства администрации района не был принят исчерпывающий комплекс мер с целью ограничения или лишения родительских прав матери, а также изъятии у нее ребенка», — отметили в ведомстве.

Несовершеннолетнюю забрали и поместили в социальный приют. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, следователи дадут оценку действиям должностных лиц.

Ранее мачеху изъятой из семьи челябинской девочки со шрамами отправили в СИЗО.