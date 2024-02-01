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СК выяснил, чем сбили Ил-76

СК обнаружил обломки американских Patriot рядом с местом крушения Ил-76

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Рядом с местом крушения самолета Ил-76 под Белгородом обнаружены обломки ракет американского производства , сообщил Следственный комитет РФ.

«Военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами атакован военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России. В ходе осмотра места происшествия <...> обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке», — сообщили в в ведомстве.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В частности, маркировки — «Raytheon», «CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018» — указывают на то, что на месте обнаружены фрагменты ЗРК Patriot, который производится группой американских компаний во главе с «Рэйтеон».

24 января Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ. Ведомство подтвердило гибель экипажа и всех пассажиров самолета и назвало произошедшее терактом. Радиолокационные средства ВКС России наблюдали пуск двух украинских ракет, отмечает министерство.

Также в Минобороны подтвердили, что Ил-76 был сбит ВСУ.

Позднее эксперт назвал три возможные причины крушения Ил-76 под Белгородом.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в нежелании завершить конфликт на Украине.

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Крушение Ил-76 с пленными
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