Рядом с местом крушения самолета Ил-76 под Белгородом обнаружены обломки ракет американского производства , сообщил Следственный комитет РФ.

«Военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами атакован военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России. В ходе осмотра места происшествия <...> обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке», — сообщили в в ведомстве.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В частности, маркировки — «Raytheon», «CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018» — указывают на то, что на месте обнаружены фрагменты ЗРК Patriot, который производится группой американских компаний во главе с «Рэйтеон».

24 января Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ. Ведомство подтвердило гибель экипажа и всех пассажиров самолета и назвало произошедшее терактом. Радиолокационные средства ВКС России наблюдали пуск двух украинских ракет, отмечает министерство.

Также в Минобороны подтвердили, что Ил-76 был сбит ВСУ.

Позднее эксперт назвал три возможные причины крушения Ил-76 под Белгородом.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в нежелании завершить конфликт на Украине.