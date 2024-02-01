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В России работают над созданием авиатакси

Авиаэксперт Детенышев: в России могут появиться авиатакси

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Госдуме разработали законопроект об авиатакси, который упростит правила перевозки граждан легкомоторными самолетами. Об этом kp.ru рассказал председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев.

По его словам, пока в стране предъявляются слишком жесткие требования к официальному допуску небольших самолетов к перевозке пассажиров. Он уточнил, что представители ассоциации и депутаты Госдумы подготовили два законопроекта, один из которых введет понятие авиатакси, другой — предложит форму государственного регулирования для него.

«В частности мы хотим упростить правила эксплуатации — например, отменить в авиатакси досмотр пассажиров, проверку у них документов и так далее. Обычные таксисты этого же не делают. А авиатакси — это же деревенская авиация в основном. Требования, которые применяются к крупным перевозчикам невыполнимы в условиях малой авиации», — отметил Детенышев.

Эксперт добавил, что исключение ненужных административных требований позволит упростить доступ россиян к авиационному транспорту, а также сделает его дешевле.

23 января главный редактор портала Avia.ru, эксперт Комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров говорил, что стоимость авиабилетов в России может увеличиться на 10%, поэтому россиянам не стоит ожидать более дешевых авиаперевозок.

Ранее авиакомпании пожаловались на работу российских свечей зажигания для Superjet.

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