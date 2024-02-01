Психологи заявили об опасности поиска пары с помощью ChatGPT

Развитие технологий и использование искусственного интеллекта сильно влияет на людей – у них исчезают коммуникативные навыки, считает семейный психолог Сергей Ланг. Комментируя нашумевшую историю, в которой мужчина Александр Жадан нашел себе жену с помощью чата ChatGPT, он предупредил, что эта программа не может подобрать идеального партнера для человека.

Сегодня людям становится все сложнее начинать разговор с незнакомцем и находить собеседников в компании. Пример Жадана подтверждает это, так как он предпочел доверить ответственное дело искусственному интеллекту, отметил психолог. Такой шаг он в беседе с телеканалом «360» назвал попыткой переложить ответственность.

«Все-таки такие отношения строятся на чувствах, на эмоциях, на доверии. Программа не сможет этого сделать. Она не сумеет подобрать тебе человека по душе», — убежден Ланг.

Подобные советы с ИИ чреваты тем, что в будущем человек не сможет принимать решения самостоятельно, считает психотерапевт Ирина Бондарева. После этого, по ее словам, может наступить «психологическое обездвиживание», при котором человек уже не сможет сделать ни шагу без нейросети.

«Это очень инфантильная позиция. У него будет отсутствовать навык взрослого человека», — предупредила психотерапевт.

Напомним, москвич Александр Жадан с помощью чат-бота ChatGPT нашел невесту, выбрав ее из 5240 претенденток. Девушка по имени Карина рассказала «Газете.Ru», что не считает себя пострадавшей в этой истории и одобряет действия жениха. На Александра в соцсетях обрушился хейт, однако он заявил, что не расстроился.

Ранее стало известно, что ChatGPT может ускорить разработку биологического оружия.