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Десятки тысяч потребителей остались без света в Херсоне

«Укрэнерго»: свыше 69 тыс. потребителей остались без света в Херсоне

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Укрэнерго

Свыше 69 тыс. потребителей остались без света в подконтрольном Украине городе Херсоне в результате взрывов. Об этом сообщила украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Массированные обстрелы нанесли значительные повреждения оборудованию «Херсоноблэнерго». Продолжаются аварийно-восстановительные работы», — отмечается в публикации.

По данным «Укрэнерго», более 3,8 тыс. потребителей остались без электроэнергии на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

До этого компания сообщала, что оборудование на одной из электрических подстанций, расположенной в центральной части Украины, получило повреждения в результате взрывов.

26 января «Укрэнерго» заявляло, что в Харьковской области после взрывов оказались без света 16,5 тыс. человек.

В начале января на Украине лишились энергоснабжения 850 населенных пунктов.

Ранее столица украинского региона осталась без света после взрыва.

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