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Петербуржец предлагал непристойности прохожим и снимал это на камеру

В Петербурге мужчина предлагал непристойности девушкам и снимал это на камеру

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Санкт-Петербурге мужчину привлекли к административной ответственности за «мелкое хулиганство». Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд установил, что 24 января петербуржец, находясь на улице Сенной у дома №9, нецензурно выражался, а также предлагал проходящим мимо девушкам непристойности. При этом гражданин все снимал на видео и на просьбы прохожих прекратить свои хулиганские выходки не реагировал.

В итоге мужчину привлекли за поведение к ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Ранее школьница отправила мужчине откровенные фото, чтобы сняться в клипе российской певицы.

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