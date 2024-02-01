Петербуржец предлагал непристойности прохожим и снимал это на камеру

В Санкт-Петербурге мужчину привлекли к административной ответственности за «мелкое хулиганство». Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд установил, что 24 января петербуржец, находясь на улице Сенной у дома №9, нецензурно выражался, а также предлагал проходящим мимо девушкам непристойности. При этом гражданин все снимал на видео и на просьбы прохожих прекратить свои хулиганские выходки не реагировал.

В итоге мужчину привлекли за поведение к ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

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