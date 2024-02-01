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На российскую воспитательницу из школа-интерната для глухих завели уголовное дело

На воспитателя якутской школы-интерната для глухих завели дело об истязании

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Shutterstock

В Якутии Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело об истязаниях несовершеннолетних в отношении воспитательницы из школы-интерната для детей с особенностями здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, следствие предварительно установило, что над воспитанниками с глухотой издевались с 2009 года. Воспитательницу, которая проходит по делу подозреваемой, уволили из учреждения, несмотря на то, что женщина инвалид по слуху, а также имеет награды от властей региона. Педагог написала жалобу в прокуратуру, но ответа пока не получила.

Ранее в краснодарской больнице персонал привязал пенсионера с пневмонией к кровати.

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