Выпускникам посоветовали прислушиваться к своим биоритмам при подготовке к ЕГЭ

При подготовке к экзаменам, в том числе к ЕГЭ, важно следовать режиму и прислушиваться к собственным биоритмам. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Ирина Минченко.

«Эффективный прием тайм-менеджмента — определение своего персонального часа пик. Это время, когда школьник чувствует себя наиболее продуктивным, можно использовать для выполнения важных задач. Кто-то более продуктивен утром, кто-то — в вечернее время», — сказала Минченко.

Также она посоветовала не забывать про отдых. Это поможет своевременно восстанавливать силы во время подготовки к испытаниям, подчеркнула специалист.

Непосредственно во время занятий с учебниками и конспектами психолог посоветовала сначала выполнять сложные задачи, которые требуют набольшего внимания.

Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева до этого объяснила, как тренировать в себе способность к усидчивости. Чтобы выполнять рутинные задания, нужно работать со своей мотивацией и четко осознавать, для чего нужно их выполнение, подчеркнула эксперт.

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