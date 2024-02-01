Российскую пенсионерку задержали за поджог релейного шкафа по заданию от неизвестного

В Курской области пенсионерку задержали за поджог релейного шкафа по заданию от неизвестного. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, 21 января 63-летняя пенсионерка лишилась 318 тысяч рублей, и через некоторое время ей позвонил якобы сотрудник СК, который сообщил, что с ее карт выводят деньги. Злоумышленник сказал, что проблема решаема, и россиянке скоро перезвонят из ФСБ.

Спустя неделю женщине позвонил якобы сотрудник ФСБ, который велел ей поджечь релейный шкаф. Липовый сотрудник объяснил это тем, что он является «объектом связи спецслужб Украины». Пенсионерка купила пять литров бензина, литр моторного масла и подожгла указанный объект. Фото отправила неизвестному, который давал ей указания по телефону.

После этого россиянку задержали сотрудники УФСБ по Курской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

Ранее в Подмосковье подростки подожгли релейный шкаф ради вознаграждения от неизвестного.