Диетолог объяснила, как полностью отказаться от сахара без срывов

Отказ от сахара снижает риски развития сахарного диабета и инсулинорезистентности, улучшает тонус и свежесть кожи и имеет другие плюсы. Перед полным отказом от сахара следует изучить свой рацион, считает врач-диетолог Нурия Дианова. При этом за месяц без сахара у человека обновляются вкусовые рецепторы, и спустя это время он уже не будет нуждаться в прежнем количестве сладкого, рассказала она Общественной Службе Новостей.

Суточная норма потребления сахара не должна превышать 50 грамм, но лучше придерживаться 25 грамм, отметила врач. При отказе от сахара нужно выяснить, сколько этого вещества потребляется в чистом виде – к примеру с чаем или кофе, а сколько – в скрытом, в составе других продуктов.

«Задача здесь – убрать то, что можно, при этом, возможно, оставив где-то скрытый сахар, но наполовину его сократив. Это однозначно будет полезно, потому что так мы уменьшим риски по метаболическим болезням: ожирению, сахарному диабету, инсулинорезистентности, которая со временем всегда приводит к бесплодию», — отметила Дианова.

По ее мнению, необязательно отказываться от сладкого тотально. Полезной будет уже просто замена конфет на сухофрукты и прочие натуральные сладости. Такой подход позволит избежать стрессов и срывов, считает диетолог.

При этом уже через месяц без сахара у человека изменится вкусовое восприятие, подчеркнула врач. Многие продукты, которые раньше были нормой, теперь покажутся чрезмерно сладкими. По этой причине полезно устраивать для себя челленджи – 4 недели без сладкого или без промышленных продуктов, считает Дианова.

«Это работает, но для этого нужно выдержать этот месяц, где мы воздерживаемся», — заключила она.

Напомним, врачи также отмечают, что отказаться от сладкого помогают продукты, в которых содержится хром – это цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курица, говядина и печень всех животных.

Ранее врач перечислила продукты, которые ошибочно считаются вредными.