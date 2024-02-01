В Ростове-на-Дону ребенок получил черепно-мозговую травму после дня в детском саду

В Ростове-на-Дону мать пожаловалась на воспитательницу, которая избила ее сына. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По словам женщины, после детского сада ее пятилетний сын пришел домой с синяком на лице. Вечером у ребенка поднялась температура, его начало тошнить. В больнице воспитаннику детского сада диагностировали черепно-мозговую травму.

Сам мальчик рассказал родительнице, что его избила педагог. Позже мать узнала, что ее ребенка заперли в туалете, били по голове.

Другие родители также пожаловались на воспитательницу. Они уверены, что женщина оскорбляла детей, избивала и не давала ходить в туалет. После общения с заведующей, воспитатель не работает с детьми.

Ситуацией заинтересовались правоохранители. Сотрудники СК РФ и ПДН начали проверку.

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