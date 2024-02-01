Следователи сообщили подробности убийства бойца Мутаева в Махачкале

Преступник, который в Махачкале убил бойца смешанных единоборств (MMA) Магомедрасула Мутаева, выстрелил в спортсмена не менее семи раз. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По версии следствия, трагедия случилась вечером 31 января. Неизвестный с огнестрельным оружием ждал Мутаева возле жилого дома по улице Гапцахской. Когда спортсмен подошел, подозреваемый выстрелил в него не менее семи раз, отметили в ведомстве. От полученных ранений спортсмен скончался по пути в больницу.

Предполагаемым убийцей бойца Магомедрасула Мутаева пока считают 18-летнего Надырхана Кадырханова, отмечал Telegram-канал Mash.

Предположительной причиной расправы над бойцом названа месть, добавил канал. Выяснилось, что около месяца назад Мутаев избил с друзьями Кадырханова, а также издевался над ним.

Молодого человека объявили в розыск, а по факту трагедии завели уголовное дело, в том числе по статье «Незаконное хранение оружия».

Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Mash Gor пишет, что спортсмен выступал в «Файт Найтс», был учеником отца Хабиба Нурмагомедова.

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