Россиянам назвали два способа, которые помогут избавиться от необдуманных трат

Избавиться от привычки совершать необдуманные покупки можно, если найти новое хобби. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он отметил, что причина покупать ненужные вещи может крыться в наличии большого количества свободного времени и отсутствии каких-либо увлечений.

«Когда человек не знает, чем себя занять, у него нет никаких интересов, он идет в магазин, чтобы провести время. И начинает смотреть товары. В торговых точках, особенно крупных, все сделано так, чтобы психологически воздействовать на потребителя и подводить его к покупке. В итоге человек выходит оттуда не с пустыми руками», — отметил эксперт.

Кроме того, перед походом в магазин за продуктами или одеждой экономист рекомендует составлять список покупок. По словам Беляева, это позволит не купить лишние товары, а также не забыть, что действительно необходимо приобрести.

Тренер по личным финансам Максим Темченко до этого говорил, что финансовое планирование позволит контролировать семейный бюджет и избежать ненужных трат. Для этого он рекомендует спрогнозировать ожидаемые доходы, прикинуть предстоящие расходы и распределить оставшиеся средства по «конвертам».

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