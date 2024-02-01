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В российский детский сад проник мужчина с ножом

В пермском детском саду задержали мужчину с ножом

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Телеграм-канал «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ»

На территорию детского сада Пермского края проник мужчина с ножом. Об этом сообщает паблик «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, инцидент произошел в одном из детских садов в районе Балатово. На опубликованном в сети видео мужчина в неадекватном состоянии стоит на территории детского сада. Рядом с ним его знакомый уговаривает его отдать нож и покинуть территорию учреждения. Позже к ним присоединяется охранник сада, который несколько раз стреляет в нарушителя. В итоге мужчинам удалось повалить нарушителя в снег. Через несколько минут его задержали прибывшие на место сотрудники полиции.

Ранее в ЕАО пьяный мужчина пытался забраться в детский сад, чтобы погреться.

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