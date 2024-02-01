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В Ростовской области водитель автобуса с кулаками напал на школьников и попал на видео

В Ростовской области водитель школьного автобуса напал на учащихся

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Телеграм-канал «Это Ростов»

В Ростовской области у водителя школьного автобуса возник конфликт с учащимися. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов».

Инцидент произошел в хуторе Верхнеподпольный. По словам очевидцев, мужчина подошел к одному из подростков и ударил его, затем нанес несколько ударов его знакомому. Рядом стояла женщина, которая попыталась успокоить россиянина.

Причины конфликта на данный момент неизвестны.

Местные жители сообщают, что это не первый подобный случай. До этого он дал пощечину ученику средней школы. С другой девочкой у водителя также был конфликт. Когда ее отец пришел в школу, чтобы обсудить произошедшее в мужчиной, водитель ударил его отверткой.

Ранее в Забайкалье отец избил 11-летнюю девочку до разрыва селезенки.

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