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НПО Russian Election Monitor признана нежелательной в РФ

Генпрокуратура признала НПО Russian Election Monitor нежелательной в РФ

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Генпрокуратура признала НПО Russian Election Monitor (REM) нежелательной в РФ. Об этом рассказал журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает ТАСС.

«Немецкая НПО Russian Election Monitor (REM) образована группой польских, французских и немецких политиков-русофобов, призывающих свои правительства к продолжению поставок оружия на Украину и тесно связанных с ОБСЕ, ПАСЕ, нежелательным в России «Фондом Генриха Белля» и другими недружественными нашей стране организациями», — объяснил это решение Пискарев.

Обращение о признании REM нежелательной в РФ организацией было направлено в прокуратуру возглавляемой Пискаревым комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в сентябре 2022 года.

До этого в СПЧ назвали ожидаемым решение не приглашать бюро ОБСЕ к наблюдению за выборами.

Ранее пять человек сдали в ЦИК подписи для регистрации кандидатур в президенты России.

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