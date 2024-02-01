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В России резко выросло число иностранных туристов

Турпоток в Россию из-за рубежа вырос в полтора раза

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Турпоток в Россию из-за рубежа вырос в полтора раза в 2023 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на туроператора «Арт-Тур» и сеть Cosmos Hotel Group.

«Мурманская область приняла на 40% больше иностранных гостей, чем годом ранее. С ноября по март здесь высокий туристический сезон: иностранцы хотят увидеть северное сияние, Териберку, китов в открытом море, покататься на собачьих упряжках», — заявили представители гостиничной сети Cosmos Hotel Group.

В «Арт-Тур» отмечают увеличение туристического потока на 50% — несмотря на то, что Москва и Санкт-Петербург остаются самыми популярными направлениями, также растет интерес к городам и красотам Русского Севера.

Чаще всего в Россию приезжали туристы из Китая, Юго-Восточной Азии и арабских монархий Залива.

До этого в России был запущен первый «Шазам» для достопримечательностей.

Ранее были названы пять самых недооцененных туристических направлений в России.

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