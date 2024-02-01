В России вырос материнский капитал

Материнский капитал в России с 1 февраля 2024 года вырос до 630,3 тыс. рублей, будучи проиндексированным на 7,4%. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо капитала на первого ребенка, индексации также подвергся маткапитал на второго и последующих детей. Так, за если был оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по первому сертификату, то сумма материнского капитала на второго ребенка составит 833 тыс. рублей.

При получении маткапитала на второго ребенка в том случае, если выплата за первого ребенка уже была получена, россияне смогут получить 202,6 тыс. рублей.

До этого член комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что в 2024 году россиянам будет проиндексирован ряд пособий и выплат, и большую часть из них граждане получат уже с 1 февраля.

Парламентарий отметил, что 1 февраля произойдет индексация более 40 выплат, которые коснутся 20 миллионов человек.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в России в феврале проиндексируют материнский капитал и иные социальные выплаты.