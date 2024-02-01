Госдума обсудит штрафы за высадку инвалидов из транспорта

В четверг на заседании Государственной думы будут обсуждаться несколько законопроектов. Среди них — расширение перечня социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на государственную поддержку, а также введение штрафа до 30 тыс. руб. за высадку из транспорта инвалидов I группы, пишет ТАСС.

Также на повестке дня — изменение порядка расчета уровня дотационности регионов.

Предложенный правительством законопроект о расширении поддержки государством НКО будет рассмотрен в первом чтении. Внесены изменения в федеральный закон «О некоммерческих организациях», которые добавляют в перечень социально ориентированных НКО организации, работающие в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а также организации, оказывающие помощь бездомным животным. Это даст им право на государственную поддержку. Кроме того, законопроект предлагает обязать некоммерческие организации размещать свой устав на сайте министерства юстиции РФ.

Также на заседании будет рассмотрен законопроект, внесенный депутатами от фракции ЛДПР в прошлом году, предусматривающий введение штрафа за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы. Поправки предложено внести в статью 11.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Штраф для водителей за данное нарушение составляет 5 тыс. руб., а для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

В прошлом году Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому в России будет введен запрет на высадку людей с инвалидностью из общественного транспорта.

Ранее в Магнитогорске женщине пришлось нести до самолета 12-летнего сына-инвалида на руках.