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Французских фермеров задержали после попытки захватить рынок под Парижем

BFMTV: во Франции 79 фермеров задержаны при попытке захватить рынок под Парижем

Протестующие фермеры во Франции попытались захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, 79 человек задержаны. Об этом сообщает BFMTV.

В публикации отмечается, что группа фермеров пыталась проникнуть в один из павильонов рынка, который снабжает продовольствием весь столичный регион Иль-де-Франс.

Полиция, дежурившая на месте, вывела фермеров из здания, 79 человек были задержаны, на фургонах их начали увозить в полицейские участки.

До этого стало известно, что во Франции продолжаются протесты фермеров.

Согласно информации газеты Le Figaro, в среду полицейские задержали 18 трактористов в департаменте Эсон в Парижском регионе, так как они препятствовали движению транспорта. В департаменты Эсон и Луару направлены дополнительные бронемашины полиции.

Ежедневная газета Voix du Nord сообщала, что примерно в 2 км от аэропорта «Шарль-де-Голль» была остановлена колонна протестующих.

До этого сообщалось, что власти Франции собираются ввести дополнительные меры для поддержки фермеров, которые планируют продуктовую блокаду Парижа, угрожая прекратить поставки продовольствия в город.

Ранее в Европе назвали огромной ошибкой либерализацию импорта с Украины.

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