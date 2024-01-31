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Женщина отравила своего взрослого сына, добавив ему в сок наркотики

В Австралии женщина заставила сына выпить отравленный фруктовый сок

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Shutterstock

В Австралии судят 57-летнюю женщину, которая отравила «проблемного» сына фруктовым соком. Об этом пишет Mirror.

26-летнего Джонатана не стало еще в июле 2017 года. В безжизненном состоянии медики нашли мужчину в доме его семьи в Модсленде. Затем в его организме эксперты обнаружили большое количество оксикодона и комбинацию других наркотических средств.

Полицейские выяснили, что мать Джонатана сама приготовила опасную смесь, получив запрещенные вещества по рецепту своей младшей дочери. Та призналась, что помогала матери отравить брата. О страшном плане женщины знал и друг семьи, она якобы говорила ему, что собирается «подсыпать что-нибудь в напиток» сыну. Тем не менее на суде родительница продолжила отрицать все обвинения.

Также выяснилось, что в январе того же года женщина уже пыталась расправиться с сыном, которого считала обузой после пережитого им ДТП. Как уточняется, в 2015 году молодой человек получил черепно-мозговую травму и стал непредсказуемым и агрессивным. По словам матери, он был «проблемным» и нуждался в значительном уходе.

Ранее айтишник расправился с трехмесячным сыном, который мешал ему работать.

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