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В Финляндии высказались за открытие КПП на границе с Россией

Финский омбудсмен Стенман рекомендовала открыть КПП на границе с РФ

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Lehtikuva/Reuters

Уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман в письме министру внутренних дел Финляндии Мари Рантанен выразила обеспокоенность возможными нарушениями прав лиц, ищущих убежища, на границе с Российской Федерацией и рекомендовала открыть пропускные пункты. Об этом сообщает ТАСС.

В письме Стенман выразила надежду на то, что в ближайшие недели финское правительство примет решение об открытии трансграничного сообщения.

Она напомнила о случае, который произошел 8 января, когда из России в Финляндию, нарушив правила перехода государственной границы, прибыли 18 человек с Ближнего Востока, включая женщин и детей. По мнению омбудсмена, это подвергает их риску.

До этого пограничная служба Финляндии закрывала КПП дважды. Сначала автомобильные пункты пропуска закрыли с 30 ноября по 14 декабря 2023 года. Затем два КПП были открыты. Поток мигрантов возобновился. Кабмин принимал решение продлить закрытие границы до 14 января.

На текущий момент восточная граница Финляндии закрыта, согласно действующему решению, до 11 февраля. Вероятно, ограничения продлят.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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