Размер текста
А
А
А

Мужчину, устроившего погром у мемориала детям блокадного Ленинграда, задержали

Осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване задержан

Мужчину, который накануне разбросал венки у мемориала детям блокады Ленинграда в Ереване, был обнаружен и задержан. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По данным издания, мужчина находится в распоряжении Следственного комитета Армении.

По данным armlur.am, мужчину обнаружили на территории КПП «Баграташен» на границе с Грузией при попытке выехать за пределы Армении.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страна осуждает акт вандализма, который устроили люди в Ереване у памятника детям блокадного Ленинграда.

Она добавила, что в МИД России заметили реакцию армянского народа.

До этого Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после того, как местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.

При этом Захарова назвала поступок местного жителя чудовищным, напомнив, что блокада Ленинграда была признана геноцидом.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал цели сноса памятников советским воинам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами