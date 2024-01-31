Мужчину, устроившего погром у мемориала детям блокадного Ленинграда, задержали

Мужчину, который накануне разбросал венки у мемориала детям блокады Ленинграда в Ереване, был обнаружен и задержан. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По данным издания, мужчина находится в распоряжении Следственного комитета Армении.

По данным armlur.am, мужчину обнаружили на территории КПП «Баграташен» на границе с Грузией при попытке выехать за пределы Армении.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страна осуждает акт вандализма, который устроили люди в Ереване у памятника детям блокадного Ленинграда.

Она добавила, что в МИД России заметили реакцию армянского народа.

До этого Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после того, как местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.

При этом Захарова назвала поступок местного жителя чудовищным, напомнив, что блокада Ленинграда была признана геноцидом.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал цели сноса памятников советским воинам.