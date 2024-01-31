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Мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и обвинил в преступлении брата-близнеца

People: в США насильника девятилетней девочки приговорили к 140 годам заключения

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Depositphotos

В Калифорнии 57-летнего серийного насильника приговорили к 140 годам тюрьмы, мужчина пытался обвинить в совершении преступлений своего брата-близнеца. Об этом сообщает People.

Кевин Контер был арестован в 2019 году за изнасилование девятилетней девочки, он напал на ребенка, когда та возвращалась домой с занятий и изнасиловал, семья пострадавшей обратилась в полицию, но сразу найти преступника не удалось.

Американец успел напасть как минимум еще на одного ребенка и 32-летнюю женщину. Результаты генетической экспертизы показали причастность Контера к совершенным преступлениям. Когда полицейские пришли задерживать насильника, он указал им на своего брата-близнеца, с которым имел схожую ДНК.

Расследование затянулось, следователи установили прослушку на телефоны братьев, им удалось записать один из разговоров, в котором Контер признавался в совершенных преступлениях.

Приговором суда серийному насильнику назначено наказание в виде 140 лет лишения свободы.

Ранее в Таиланде девушка отказалась платить штраф и была изнасилована полицейским.

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