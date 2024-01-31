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Двое россиян напали на туриста в Таиланде

The Pattaya News: в Таиланде двое россиян избили корейского туриста

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В Паттайе двое граждан России разбили голову корейскому туристу. Об этом сообщает издание The Pattaya News.

Корейского туриста госпитализировали после нападения двух россиян в Паттайе. Инцидент произошел 29 января, мужчины напали на инвалида, ударили его бутылкой по голове, после чего скрылись.

Пострадавший не стал обращаться в правоохранительные органы, он боялся мести злоумышленников. В полицию о произошедшем сообщил один из очевидцев избиения.

По подозрению в совершении преступления разыскиваются двое граждан России, мотивы драки устанавливаются.

Ранее турист решил продлить отпуск в Таиланде и сообщил семье, что его похитили.

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