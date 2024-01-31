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С первого курса МФТИ отчислили поступившего по квоте сына участника СВО

Baza: с первого курса МФТИ отчислили поступившего по квоте сына участника СВО

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Global Look Press

С первого курса МФТИ отчислили сына участника специальной военной операции (СВО), поступившего по квоте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Журналисты напомнили, что юноша поступил в вуз с минимальным вступительным баллом за всю историю его существования. Молодой человек получил 127 баллов по ЕГЭ: 57 баллов по русскому языку и 70 по математике. Также он получил 66 баллов на ЕГЭ по физике, но их не засчитали.

Сообщается, что юноша смог проучиться полтора месяца, после чего заболел и не смог наверстать пропущенное на учебе и вернуться к занятиям. По словам отчисленного, ему не хватило сил учиться.

«Хотел сегодня в первый раз сходить на тренировку, чтобы бить людей. Мне это нравится. Но мне нравится бить людей, когда они хотят побить меня, и они как бы не против при этом, чтобы я побил их. Это называется спарринги», — поделился переживаниями после окончания учебы в вузе юноша.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что дети участников СВО должны учиться в лучших вузах.

Ранее в вузы России по квоте были зачислены около тысячи бывших участников СВО.

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