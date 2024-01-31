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В Севастополе обломки ракеты упали на улицу

Губернатор Развожаев: обломки сбитой ракеты упали в частном секторе Севастополя

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о падении обломков ракеты на улице города. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал», — заявил чиновник.

По словам Развожаева, средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжает работу по уничтожению целей, в связи с чем жителям необходимо оставаться в помещении, поскольку «основную опасность представляют осколки».

До этого Развожаев заявил, что система ПВО сбила воздушную цель в Севастополе. Губернатор добавил, что экстренные службы Севастополя зафиксировали падение обломков на пустыре в районе Любимовки, на место отправлены специалисты всех служб.

Губернатор Севастополя также объяснил дым у Севастопольской бухты маскировкой военных.

Ранее большинстве районов Севастополя временно отключали водоснабжение

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