Украинского генерала заочно осудили на 29 лет за обстрел Горловки

Суд вынес приговор украинскому генералу, заочно огласив ему приговор в виде 29 лет лишения свободы за обстрел Горловки Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

В 2015 году бригадный генерал Сергей Баранов и командир 1-го дивизиона бригады Виктор Юшко отдали приказ обстрелять город Горловка РЗСО «Град» и других артиллерийских систем.

Баранов и Юшко признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением. Известно, что в результате обстрела несколько человек получили ранения, для двоих местных жителей полученные увечья привели к летальному исходу. Каждого из них заочно приговорили к 29 годам лишения свободы.

До этого военнослужащего Госпогранслужбы Украины Сергея Ростовского приговорили за расправу над супружеской парой медработников в Мариуполе. Его приговорили к 27 годам лишения свободы.

Перед этим Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы члена запрещенной экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Ивана Мирошниченко.

Ранее россиянин оказался в колонии за попытку вступить в ВСУ.