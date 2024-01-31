Раненого молодого человека доставили в петербургскую больницу из следственного отдела

В Санкт-Петербурге госпитализировали местного жителя, раненного в шею и грудь. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственный источник.

В момент инцидента 18-летний юноша находился в следственном отделе СК России по Приморскому району города. По имеющейся информации, молодой человек попытался покончить с собой, однако причина его поступка журналистам неизвестна.

На место немедленно вызвали скорую помощь, и пострадавший был доставлен в Елизаветинскую больницу в тяжелом состоянии. У него выявили множественные колото-резаные ранения шеи, а также непроникающее ранение груди. За жизнь мужчины прямо сейчас борются врачи.

Ранее в Москве неизвестный напал с ножом на сотрудника ППС, который потребовал у него документы.