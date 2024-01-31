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Россиянка предстанет перед судом за нападение на соседку с молотком

В Курганской области будут судить женщину, напавшую на соседку с молотком

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Depositphotos

В Курганской области 57-летнюю женщину будут судить за нападение на соседку с молотком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, в июле прошлого года на почве неприязненных личных отношений россиянка пришла во двор своей соседки и напала на нее. Женщина минимум десять раз ударила ее ногами, а затем нанесла удары по голове молотком, который принесла с собой. Потерпевшая смогла убежать и позвать на помощь.

Ранее судимую за расправу над сожителем женщину обвинили по статье о покушении на расправу. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее коллекторы напали на супругу участника СВО из-за долгов его родственника.

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